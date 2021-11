"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tomasz wciąż nie rozumie, gdzie popełnił błąd. "Nie można tak tego zostawić"

- Julka powiedziała, że bardzo negatywnie zaskoczyło ją to wyznanie, że jak coś mi nie pasuje, to powinienem się odezwać, a nie, że niby wszystko jest ok. No i tak było, poza jedną rzeczą, co do której miałem obawę. Przeprosiłem ją za to, ale też staram się wytłumaczyć, że jestem tylko człowiekiem, który popełnia błędy i może niestety trafiłem w czuły punkt, często mi się to zdarza. Dlatego wolałem o tym powiedzieć przy Piotrze, bo chciałem być szczery - tłumaczył się Tomek.