"Ślub od pierwszego wejrzenia". Smutny widok na ślubie. Nie umknęło to uwadze gości i widzów

Widzowie również zwrócili na to uwagę: "Dlaczego ten Adam ma tylko trzy osoby na ślubie? Zero znajomych, rodziny? Strasznie przykro się to ogląda. Bardzo mu współczuję", "Bardzo przykre. Z rodziną to wiadomo jak bywa, ale gdzie przyjaciele?!", "Też mi się jakoś smutno zrobiło, że był sam".