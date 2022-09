"Ślub od pierwszego wejrzenia". Słowa teściowej nie przeszły bez echa

W czwartym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć wesela wszystkich trzech par, a co za tym idzie - reakcje najbliższych członków rodziny na nową sytuację w ich życiu. Mamy Patryka i Marty wydawały się być wniebowzięte tym, jak eksperci dobrali ich dzieci w parę. Nie szczędziły komplementów, a ktoś nawet zwrócił uwagę, że Patryk i Marta są do siebie bardzo podobni, co może być dobrym znakiem na przyszłość. U Macieja i Marty atmosfera była równie przyjemna. Marta mogła odetchnąć, bo Maciek wyjątkowo pozytywnie zareagował na to, że jego żona ma syna z poprzedniego związku.