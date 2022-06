"Ślub od pierwszego wejrzenia": skromny Adam mówi o propozycjach matrymonialnych. "Za duże słowa"

"[...] to jest jeden z tych zawodów, w których liczą się zdolności manualne. A ja lubię rysować, lubię robić zdjęcia. Jestem duszą artystyczną i to trochę po rodzicach, bo mój tata też rzeźbił, wujek też rysuje, więc to jest u nas rodzinne" - tłumaczył Adam w rozmowie z wspomnianym serwisem.