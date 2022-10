"Ślub od pierwszego wejrzenia". Rozbrajające wyznanie Justyny. "Jestem najbardziej kontrowersyjną postacią sezonu"

W przypadku Justyny i Przemka jest to jednak znacznie utrudnione zadanie. Kobieta ma silną osobowość, lubi dominować i mieć nad wszystkim kontrolę. Z kolei mężczyzna jest cierpliwy i potulny, i choć wiele pań uznałoby to za zaletę, zdaje się, że Justynie zaczyna brakować równie twardego partnera do dyskusji.