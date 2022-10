"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czarne chmury nad związkiem Justyny i Przemka

Okazało się, że Przemek spotykał się z kimś podczas trwania naboru do eksperymentu. Tzn., że jeszcze nie wiedział, czy eksperci znajdą mu żonę i czy znajdzie się w ogóle w programie i wtedy kogoś poznał. Ostatecznie ta relacja nie przetrwała, a on trafił do "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie poznał Justynę.