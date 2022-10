Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potrzebuje męża na etacie. "ZUS trzeba płacić"

- Ja potrzebuję mężczyzny, który jest na etacie najlepiej. Bo na działalności gospodarczej może być miesiąc, gdy się zarabia, a mogą być trzy miesiące, gdy się nie zarabia. A trzeba wciąż płacić ZUS. Więc z tyłu głowy takie "jeśli noga się powinie, to on ma stały dochód", to jest komfort psychiczny - wytłumaczyła.