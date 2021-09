"Ślub od pierwszego wejrzenia". Męża miała poznać w dniu ślubu i przed kamerami. Wciąż płakała

Mama 26-latki nie pojawiła się do tej pory w nagraniach. Z ich rozmowy telefonicznej wynikało, że kobieta kompletnie nie rozumie i nie pochwala decyzji córki. Tuż przed ceremonią sprawa nie uległa zmianie. Julia wciąż nie mogła liczyć na mamę, przez co zataiła przed nią fakt, że wyprowadziła się z Warszawy do domu swojego taty do Ciechanowa.