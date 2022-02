"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pary po raz pierwszy w programie się spotkały. "Miałam nadzieję, że tylko nam się układa"

Clare i Lachlan mają już pierwszą kłótnię za sobą. Problemy przeżywają także inni. Zoe zamieszkała w domu Alexa, w którym nie czuje się dobrze. Zaskoczył ją bałagan i chaos w mieszkaniu. Jednak najgorsze było przed nią. Znalazła kosz pełen brudnej bielizny męża. Gdy zapytała go o to, odparł bez wahania, żeby to ona zrobiła pierwsze pranie, a on kolejne zrobi... za trzy tygodnie.