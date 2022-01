Australijski "Ślub od pierwszego wejrzenia" na sterydach i botoksie. Polska wersja to przy tym "Domowe przedszkole"

Na platformie player.pl dostępny jest piąty sezon australijskiej wersji "Ślubu", co wtorek publikowane są kolejne dwa nowe odcinki. I jeśli emocjonowaliście się zaaranżowanym małżeństwem wybrednego Tomasza i Julii, siedzeniem pod kocem Anety i Roberta, czy tym, jak Kasia traktuje Pawła, to możecie nie być gotowi na to, co kryje się na player.pl.