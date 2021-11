"Ślub od pierwszego wejrzenia". Koszmarna reakcja panny młodej. Jak mogła to powiedzieć?

Kontrowersyjne show "Ślub od pierwszego wejrzenia" w Polsce promowane jest jako "społeczny eksperyment". Format ma teoretycznie odpowiadać na pytanie, czy ludzie mogą się pokochać, gdy połączą ich eksperci na podstawie osobowości, cech charakteru, życiowych doświadczeń. W rzeczywistości kilka edycji to pasmo porażek "ekspertów". Małżeństwa zawierają osoby tak do siebie niepasujące, że trudno uwierzyć, że te "analizy" to nie losowe wyciąganie imion z kapelusza. W efekcie mamy pełno historii osób, które męczą się ze sobą przez miesiąc, by ostatecznie się rozwieść.