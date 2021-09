Uczestniczka show usunięta z programu. "Rodzina musi się wstydzić"

"Rodzina musi się teraz wstydzić", "przykro będzie jej rodzinie to potem oglądać w tv" - widzowie miażdżą uczestniczkę w komentarzach. Piszą, że awanturę rozkręciła tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę. Co, jak widać, przyniosło efekty. Nikita Jasmine, choć do tej pory była anonimową dziewczyną, dziś na Instagramie może pochwalić się gronem ponad 30 tys. obserwatorów.