"Ślub od pierwszego wejrzenia". Zachowanie panny młodej wiele zdradzało. "Mam wątpliwości"

Alex podszedł do eksperymentu z otwartą głową i sercem. Z wielką radością powitał Zoe idącą do niego i urzędniczki stanu cywilnego. Jednak dziewczynę w ostatniej chwili opanowały nerwy. Bała się podnieść głowę i nawet spojrzeć na swojego męża. Nie umknęło to jego uwadze.