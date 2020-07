Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zirytowali fanów. Tego już za wiele

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta są uznawani za jedną z najsympatyczniejszych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Obecnie swoją popularnością przebili nawet uwielbianych Anitę Szydłowską i Adriana Szymaniaka z 3. edycji. Fani programu są spragnieni informacji o nich, a małżonkowie chętnie zdradzają, co u nich słychać. Nagrywają InstaStories, publikują zdjęcia na Instagramie i filmy na YouTube. Dla internautów to pełnia szczęścia. Jak się okazało, do czasu.