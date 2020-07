Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprzyjaźniła się z Asią. Zdradziła jej pewien sekret o Łukaszu

- I tak cię podziwiam. Jakby Łukasz się tak zachowywał, nie odbierał telefonów, albo nie oddzwaniał do mnie... Chociaż? Jak tam sobie próbuję przypomnieć, jak mieszkałam w Gdańsku... Łukasz też był niezły. To tak wszystko słodko i pięknie w telewizji wyglądało, a też miałam z nim niezłą batalię . On zawsze mówił: "ja nie lubię przez telefon gadać". A jak mieliśmy gadać, jak 600 km dalej mieszkał? (…) Jak pogadaliśmy też sobie z Łukaszem poza kamerami, to pomyślałam, że to chłop w ogóle nie w moim klimacie – wyznała Oliwia.

- Nie, ty dobrze wiesz, o co chodziło. Miałeś jeszcze naleciałości ze swojego kawalerskiego życia. Różne zażyłości i zawiłości. Pisanie z byłymi. Co nie, Łukaszku? To jest najgorsze. (...) Przed pójściem do programu miałam taki związek, że gościu zaczął się spotykać ze swoją byłą i okazało się, że ona jest w ciąży. I jak ja się dowiedziałam w podróży poślubnej na Malcie, że Łukasz ma kontakty z byłymi, to od razu pomyślałam: "no nie, gościu od razu odpada". Działało to na mnie jak płachta na byka. On w telewizji taki nieśmiały, a tam różki takie aż do sufitu. (...) Wtedy miałam chwilę zawahania, ale później to sobie przegadaliśmy - wyjaśniła Ciesiółka.