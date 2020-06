Oliwia i Łukasz chwalą syna. "Jest wzorowym niemowlakiem"

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta są najlepszym dowodem na to, że w programie telewizyjnym można znaleźć prawdziwą miłość. Oboje zgłosili się do " Ślubu od pierwszego wejrzenia ", by powierzyć ekspertom znalezienie im drugiej połówki. Eksperyment zakończył się sukcesem. Nie dość, że uczestnicy już ponad rok trwają w zawartym przed kamerami małżeństwie, to jeszcze od dwóch tygodni spełniają się w roli rodziców .

- Jeszcze dwa tygodnie wcześniej, z powodu pandemii, nie byłbym w stanie po prostu być przy tym porodzie. A tak, mogłem być i naprawdę uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy facet powinien widzieć, jak jego partnerka, żona przeżywa ten poród. Naprawdę jest to niesamowite przeżycie.

Świeżo upieczeni rodzice nie korzystają na razie ani z pomocy babci, czyli mamy Łukasza, ani profesjonalnej niani. Oliwia wstaje do synka w nocy i opiekuje się nim do czasu powrotu męża z pracy. Gdy Kuchta wraca do domu, przejmuje obowiązki, by jego małżonka mogła choć na chwilę się zdrzemnąć. Póki co taki podział idealnie się sprawdza.