Łukasz był przy porodzie Oliwii. Jego mama zdradziła szczegóły

Anita i Adrian wciąż śledzą "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zdradzili, komu kibicują

- Popłakałam się się wtedy. Ciężko mi to opisać. Była to radość pomieszana ze strachem. Oboje piętnaście minut płakaliśmy - powiedziała Oliwia w rozmowie z serwisem pomponik.pl.

- Pamiętam bardzo dobrze ten moment. Leżałem w łóżku i nagle usłyszałem płacz. Wiedziałem, o co chodzi. To była jedna z najwspanialszych chwil w życiu. W mojej rodzinie ten wnuk był wyczekiwany od dawna, więc była wielka radość - dodał Łukasz.

- Oliwia czuje się dobrze, już wyszła ze szpitala z Franiem. Co do Łukasza to tak, był przy porodzie od samego początku do momentu pojawienia się dziecka. Dopełnił czynności przecięcia pępowiny. Jak nam powiedział, to było dla niego wspaniałe przeżycie. Powiedział, że każdy mężczyzna spodziewający się potomka powinien uczestniczyć w tym wydarzeniu – powiedziała pani Anna w rozmowie z party.pl.