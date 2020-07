Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na plaży. Pokazali romantyczne zdjęcie

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta tworzą idealnie zgrane małżeństwo. Aż trudno uwierzyć, że uczucie, które ich połączyło, narodziło się w programie " Ślub od pierwszego wejrzenia ". I choć od wzięcia udziału w show minął już ponad rok, bohaterowie wciąż są w siebie zapatrzeni jak w obrazek. Nie dość, że trwają w zaaranżowanym przez telewizyjnych ekspertów związku, to jeszcze od dwóch miesięcy spełniają się roli rodziców małego Franka. Młodzi małżonkowie postanowili też wykorzystać popularność, jaką zdobyli dzięki udziałowi w programie. Prowadzą kanał na YouTube oraz regularnie dzielą się na Instagramie nowinkami ze swojego życia.

Ostatnio pokazali, jak spędzają upalny weekend na Śląsku. Łukasz postanowił spełnić marzenie żony, która tęskni za morzem, i choć trochę przybliżyć ją do ukochanego Gdańska. Spakował całą rodzinę i zabrał nad jezioro w Dąbrowie Górniczej. Co prawda, jak sam przyznał na InstaStory, nie jest to Hiszpania ani Trójmiasto, ale idealnie imituje wypoczynek w nadmorskim kurorcie.