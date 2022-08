"Ślub od pierwszego wejrzenia": Martyna jest w 8. miesiącu ciąży. "Bardzo boję się porodu"

Martyna Końca nie najlepiej wspomina udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Telewizyjni eksperci fatalnie dobrali jej męża, który okazał się niedojrzały i nieodpowiedzialny. Zszokowana uczestniczka od pierwszych chwil zachodziła w głowę, jak to możliwe, że doszło do takiej pomyłki. - Gdy go zobaczyłam, pomyślałam, że to żart. (...) Współczuję ludziom, którzy zgłosili się do kolejnej edycji i którzy, tak jak ja, zaufali. Bo z większości z nas eksperci zrobili sobie po prostu jaja. Żałuję udziału w programie - mówiła na InstaStory.