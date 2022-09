"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna boi się o ciążę. To już końcówka

"Wiele razy usłyszałam 'wyśpij się na zapas'. No niestety nie da się… W domu było ciężko, nocne wizyty w toalecie, niewygodne, nie do ułożenia pozycje z brzuchem, a na łóżku szpitalnym to już w ogóle tragedia, nie polecam, 1/10. Nie zmrużyłam tu oka ani na chwilę" - zaczęła swój wpis przyszła mama. Końcówka ciąży okazała się dla niej przykrym doświadczeniem.