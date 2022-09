"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia ciągle opowiada o byłym mężu i kuzynce

Choć od finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z udziałem Kasi i Pawła minęło już prawie pół roku, ona ciągle jest pytana o relacje z byłym mężem. I wygląda na to, że wcale jej to nie przeszkadza, bo chętnie wraca do tego tematu na Instagramie. Po występie w programie Kasia wyrosła na influencerkę, którą obserwuje ponad 45 tys. osób.