"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta w ogniu krytyki. Internauci mówią o antyreklamie

Mama trzyletniego Rysia zmieniła kolor włosów i przekonała się do makijażu. I choć nie znalazła w programie TVN upragnionej miłości, to zyskała popularność, którą podobnie jak większość uczestników różnych telewizyjnych programów, od czasu do czasu stara się wykorzystać. Marta nieśmiało stawia kroki jako influencerka, promując na swoim profilu konkretne marki.