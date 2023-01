"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka ujawniła, kiedy rozwód z Kamilem

Choć Agnieszka Miezianko mieszkała we Włocławku tylko przez chwilę (przeniosła się z Białegostoku do męża dobranego jej przez telewizyjnych ekspertów), najwyraźniej ma wielki sentyment do tego miejsca. Uczestniczka siódmej edycji ślubnego show TVN pochwaliła się niedawno na Instastories wyprawą do historycznej stolicy Kujaw.