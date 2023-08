"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta i Julia krytykują program. Nie znalazły w nim miłości

Była uczestniczka także twierdzi, że nie każdy ma dobre intencje, zgłaszając się do programu, a samo show nie jest "remedium" na samotność. Nie ma bowiem gwarancji, że wybrana przez ekipę osoba okaże się "tą jedyną". "Kiedy "udało się" trzem, czterem parom, to właśnie wszyscy do tych par się odnoszą i mają nadzieję, że im uda się tak samo. Tak czy tak, będę trzymać kciuki za wszystkich nowych uczestników, aby wynieśli z tego eksperymentu dla siebie jak najwięcej" - podsumowała.