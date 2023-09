"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek rzucił sobie wyzwanie i nie podołał. "Jestem na siebie bardzo mocno zły"

- Dlaczego chciałbym zaimponować mojej małżonce? Bo chcę jej pokazać, że może mało co mówię i wypowiadam się odnośnie uczuć, to chciałbym jej pokazać poprzez swoje gesty, jak bardzo jest dla mnie ważna. To że wsiądę za kierownicę w obcym państwie, w innym ruchu, ale chciałaś zwiedzić stolicę, to proszę bardzo, wsiadaj i jedziemy razem - mówił przed kamerami.