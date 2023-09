"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda i Krzysiek świetnie się dogadują. Okazuje się, że łączy ich... wahadełko

Czasem decyzje ekspertek i ekspertów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" są kompletnie niezrozumiałe. Łączyli w pary osoby tak do siebie niepasujące, że widzowie zachodzili w głowę, co nimi kierowało. Gdy do jednej edycji zgłosili się Karol i Laura, musieli odnaleźć się potem na Instagramie, by być ze sobą, bo eksperci połączyli ich z nieodpowiednimi osobami. Tomasz i Julia z innego sezonu różnili się wszystkim, a łączył ich jedynie zawód, jaki wykonywali.