"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda boi się samotności. "Nie wiem, co będzie, jak mama umrze"

Kolejna, dziewiąta już edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszyła z przytupem. Po trzech wyemitowanych odcinkach stało się jasne, kim są nowi uczestnicy, chcący wziąć powiedzieć "tak" nieznajomej osobie. Jedną z bohaterek, którą widzowie poznali w najnowszym odcinku, jest Magdalena. 25-latka z Dębicy na co dzień pracuje jako interwent kryzysowy i dąży do tego, by w przyszłości zostać terapeutką. Zgłosiła się do programu, bowiem do tej pory nie potrafiła ułożyć sobie życia prywatnego.