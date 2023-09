"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof chciał wycofać się z programu. "Czuję się, jakbym kogoś zabił co najmniej"

- Wiem, ale to powinno wszystko troszeczkę inaczej wyglądać. Tak czy siak. Podważanie mnie jako osoby to jest wku...e. I to jeszcze od osoby bliskiej. [...] Myślałem, że najbliżsi staną bardziej murem za mną. "Jeśli twoja decyzja to okej, rób, jesteśmy, kibicujemy". Tylko to jest znowu tak, że ja zawsze muszę myśleć, kto się jak poczuje. A nikt nie myśli, jak ja się mogę czuć - przyznał.