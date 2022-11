"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciej wydał oświadczenie. Stawia produkcji poważne zarzuty

Finał ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami, ale wielkie emocje wciąż rozpalają nie tylko widzów, ale i uczestników telewizyjnego programu. Choć przed kamerami wszyscy zapewniali, że nie żałują udziału w "telewizyjnym eksperymencie", to już ich reakcje po emisji programu są nieco odmienne. Nie wszystkim uczestnikom spodobało się to, jak wypadli na ekranie i to, jak w związku z tym zostali odebrani przez widzów.