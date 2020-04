"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz podpuszcza fanów. Wszyscy zastanawiają się, czy jest z Oliwią

Tego uczestnicy nie mogą zdradzać, dopóki stacja nie wyemituje wszystkich odcinków " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Sami zainteresowani na razie jedynie podsycają plotki na swój temat. Jeśli komentują, robią to w taki sposób, by stworzyć jeszcze więcej domysłów.

Ostatnio Łukasz skusił się na tzw. Q&A (pytania i odpowiedzi) na swoim profilu na Instagramie. Od razu jednak zapowiedział, że nie zdradzi żadnych szczegółów związanych z Oliwią i z programem. Internauci postanowili go jednak podejść i spytali, czy wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Uczestnik nie dał się zwieść.

"Od pierwszego wejrzenia to można się co najwyżej zauroczyć. Miłość to wielkie słowo. Przynajmniej dla mnie" - stwierdził wymijająco. Dodał też, że obecnie jest szczęśliwy.