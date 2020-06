Łukasz o związku z Oliwią. "Nie marnowaliśmy czasu na bezsensowne kłótnie"

W rezultacie Oliwia rzuciła dla ukochanego Gdańsk i przeprowadziła się do Katowic. To tam, będąc w zaawansowanej ciąży, kończyła pisać pracę magisterską. Po finale programu, który zbiegł się niemalże z datą porodu Oliwii, spadła na nich ogromna popularność. Kilka dni po emisji zostali rodzicami Franka .

Nic więc dziwnego, że Łukasz z łezką w oku wspomina czasy, gdy mógł spędzać czas z Oliwią sam na sam. A było go naprawdę niewiele. Mimo to zakochani wykorzystali każdą minutę.

"Lubię wracać wspomnieniami do zeszłego lata. Pomimo że wtedy nie mieszkaliśmy razem, to było coś magicznego w dojazdach prawie 600 km w jedną stronę. Delektowaliśmy się wtedy każdą chwilą, którą mieliśmy dla siebie, a zazwyczaj były to tylko 2-3 dni w tygodniu. Nie marnowaliśmy czasu na bezsensowne kłótnie. Czerpaliśmy z życia pełnymi garściami, a z każdą wspólnie spędzoną chwilą utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że to razem chcemy iść przez życie. I wiedzieliśmy, że musimy jak najszybciej sprawić, by dzieląca nas odległość nie była większa niż z kuchni do sypialni" - napisał, publikując romantyczne zdjęcie z wakacji.