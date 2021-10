"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia rozczarowana okolicą Pawła. Oddałaby męża kuzynce?

- Mama dzisiaj do mnie dzwoniła o 7 rano i wyprowadziła mnie z równowagi. Pytała się, co się takiego stało, że nie wróciliśmy razem do domu. Więc tłumaczyłam, że wszystko jest w porządku, żeby się nie martwiła, to są po prostu sprawy organizacyjne — wyznała.