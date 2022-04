"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci zaczepili mamę Łukasza. Odpowiedziała

"Współczuję Oliwii" - napisał jeden, co wywołało całą dyskusję. "A ja tobie, że dajesz sobie prawo do oceny, widząc czyjeś zachowanie tylko w TV, w dodatku po montażu" - pisze ktoś inny. Kolejny komentator zauważył, że "pani Ani nie ma w to co mieszać".