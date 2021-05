"Ślub od pierwszego wejrzenia": finał tuż, tuż. Widzowie typują, kto się rozwiedzie

Laura i Maciek zdawali się być idealnie dobrani. Można by śmiało rzec, że pomiędzy tym dwojgiem zaiskrzyło już od pierwszego spotkania przed urzędnikiem stanu cywilnego. Od początku zachowywali się jak zakochani nastolatkowie, a nie obcy sobie ludzie, którzy poznali się dosłownie pięć minut wcześniej. Z czasem jednak ich relacja zaczęła się psuć i Laura powoli odsuwała się od Maćka. Dziewczyna stwierdziła, że jej mąż jest "generalnie nieobyty z kobietą". Zaczęło jej przeszkadzać też to, że małżonek, ze względu na swoją religijność, zamierza czekać z seksem aż do ślubu kościelnego. W ostatnim odcinku zażartowała nawet, że sprawa rozwodu jest już przesądzona.