"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga nagle się spakowała. Nawet nie spojrzała na męża

- Postanowiłam, że do wtorku nie będę się odzywać z Karolem. Muszę od niego odpocząć i zostać sama. Chcę dać czas sobie i jemu - powiedziała do kamery. - Jak będziemy się kontaktować, to będziemy się kłócić - dodała. Zagubiony 35-latek przyznał, że chyba potrzebuje pomocy, bo być może nie dostrzega, co robi źle. Szkoda, że taka refleksja nie przyszła do głowy jego żonie.