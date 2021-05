Iga ucieka i płacze, a Karol czuje się zraniony. Czy ich małżeństwo przetrwa?

- Prawdopodobnie Iga znów miała natłok emocji, nie powiedziała dokładnie o co jej chodzi i zaczęła go prowokować. A Karol ani nie odbił piłeczki, ani nie postawił granicy (…) Nie zrobił tego, czego potrzebował w tym momencie, a za to wszedł w tę dziwną grę – komentowała seksuolożka show.