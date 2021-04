Iga ze "Ślubu" podjęła radykalny krok. To było jedyne rozwiązanie

– Gdybym wiedziała, ile mnie to będzie kosztować teraz, w czasie emisji - zdecydowanie nie wystąpiłabym w programie – powiedziała niedawno w rozmowie z "Twoim Imperium". Przyznała, że przestałą czytać o sobie w internecie. Co więcej, zaczęła korzystać z pomocy psychologa, by jakoś przetrwać to, co dzieje się wokół niej. Okazuje się jednak, że te kroki nie do końca były wystarczalne, więc postanowiła pójść dalej.