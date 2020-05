“Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ekspertka z programu skomentowała wpis Adama

"Ślub od pierwszego wejrzenia" po raz kolejny wywołał kontrowersje. Magdalena Chorzewska na Instagramie odniosła się do publikacji jednego z uczestników, Adama.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" w założeniu jest kontrowersyjnym programem. Eksperci-psychologowie na podstawie ankiet i spotkań z przyszłymi uczestnikami show dobierają ich w pary, które podczas pierwszego spotkania muszą wziąć ślub. Czwarta edycja programu okazała się szczęśliwa dla dwóch par - Oliwii i Łukasza oraz Agnieszki i Wojtka. Ci pierwsi wkrótce zostaną rodzicami. Niestety nie udało się trzeciej parze Asi i Adamowi. W trakcie finału okazało się, że małżeństwo nie widziało się prawie przez miesiąc. Okazało się, że mężczyzna spodziewa się dziecka z inną kobietą.

Po zakończeniu emisji programu Adam udostępnił post, w którym podważył opinie ekspertów.

"Rozumiem, że oceniacie to, co TV pokazała, lecz szkoda, że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem, jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z ekspertów i potraktował Asię tak, jak mi doradził... Pytacie, jak to możliwe, że dostałem się przez tyle castingów... Sam nie wiem, gdyż jednego z ekspertów poznałem dopiero w dniu decyzji, tak że sami sobie możecie odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętajcie, że TV pokaże to, co chce pokazać, bo wiadomo, show musi zarobić, a gdy jest nudno, to trzeba zrobić, aby były fajerwerki" - napisał Adam na Instagramie.

Do grona naukowców, którzy wyłaniają pary do eksperymentu społecznego, należą: psycholog i psychoterapeuta Magdalena Chorzewska, psycholog i terapeuta Piotr Mosak oraz profesor Bogusław Pawłowski - antropolog. Pierwsza z nich zachęciła internautów, by zadawali pytania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jedno z nich dotyczyło wpisu Adama, do którego Chorzewska postanowiła się odnieść.

"Widziałam i nie mam zamiaru tego komentować" - oświadczyła Magdalena Chorzewska.

"Nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo za reakcje widzów nie jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast rzeczywiście Adam pokazał w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" pewne zachowania, które w opinii wielu ludzi, nie były w porządku wobec Joasi" - rozwinęła swoją myśl.

Następnie zapytano ją o relację Adama i Joanny w programie. Chorzewska powiedziała, że eksperci w programie nie mają wpływu na zachowania uczestników eksperymentu społecznego.