"Ślub od pierwszego wejrzenia". Dorota skomentowała udział w show. Uderza w montaż

"Nie planowałam udzielać się publicznie, ale liczę, że będzie to dla mnie oczyszczające" - napisała Dorota. - "Miło mi, że troszczycie się tak o to, czy pracuję. Otóż podczas eksperymentu, jak i teraz mam cudowną pracę. Nie wiem, dlaczego montaż uniemożliwił opowiedzenia mi o niej. Chcę zaznaczyć, że nie bycie w poważnym związku nie jest równoznaczne z tym, że nie posiadałam żadnej relacji damsko-męskiej - ale jak to, tak przez 29 lat?!" - dodała.