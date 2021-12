"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co z alimentami? Kasia w końcu komentuje

Kasia i Paweł to para znana wszystkim fanom show TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Partnerzy pobrali się, choć po raz pierwszy zobaczyli się dopiero w czasie uroczystości. Wielbiciele programu nie wróżą im jednak wspólnej przyszłości. Co więcej, pojawiły się plotki, że małżonkowie nie tylko rozstali się, ale Kasia wystąpiła do sądu o alimenty. Żona Pawła skomentowała doniesienia w rozmowie z Cozatydzien.tvn.pl.