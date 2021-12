5 lat temu wziął ślub z nieznajomą. Teraz zdradza kulisy programu

Jacek Wojciechowski był uczestnikiem pierwszej edycji programu, który pojawił się na antenie TVN7 w 2016 r. Eksperci sparowali go z Natalią Kobielą i była to kompletna pomyłka. 30-letni wówczas Jacek miał anielską cierpliwość do młodszej o rok kobiety, a ona zachowywała się, jakby była w programie za karę.