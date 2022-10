Porażka goni porażkę. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uderza w ekspertów

"Niedoceniane osoby w produkcji to eksperci - przecież to oni dobierają do siebie małżeństwa, kwalifikują uczestników. To im trzeba zaufać w kwestii jednej z najważniejszych decyzji życiowych. Są swatkami XXI wieku, na których ciąży ogromną presja i odpowiedzialność. Wiele osób chciałoby w nich widzieć drogowskaz, jak budować relacje. Ostatnio natrafiłam na kolejne doniesienia o zmianach i castingu na ekspertów w programie. Zaczęłam zastanawiać się nad tym, czego wszyscy oczekują - oczywiście jak najlepszego doboru par, wyborów popartych odpowiednimi teoriami i przede wszystkim towarzyszenia w tej drodze uczestnikom. Uważam, że kwestia doboru osób do grona ekspertów powinna otworzyć się nie tylko na psychologów - przecież w wielu edycjach zagranicznych występują socjolodzy, przewodnicy duchowi, antropolodzy, seksuolodzy, a nawet... astrolodzy" - wypunktowała.