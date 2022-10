"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kolejna ekspertka odchodzi z show.

"Ciekawość, chęć niesienia wsparcia i zamiłowanie do pracy z ludźmi sprawiają, że chętnie sięgam po nowe wyzwania i projekty, w których mogę realizować te cele. To właśnie one sprawiły, że zdecydowałam się przyjąć propozycję udziału w 'Ślubie Od Pierwszego Wejrzenia'. Współpracując w tym projekcie, zdobyłam wiele cennych doświadczeń, bez wątpienia poszerzałam swoją strefę komfortu i poznałam wiele inspirujących osób" - podsumowała.