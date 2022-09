"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita po seansie boi się jednego

"Martwi mnie fakt uczestnictwa dziecka w tym eksperymencie. Można było zadbać o niepokazywanie maluszka i o to, by jak najbardziej uchronić go przed emocjami, które mogą mu towarzyszyć. Trzymam kciuki w przypadku tego związku chyba najbardziej, bo martwię się o to, jak może się w tej sytuacji czuć dziecko" - czytamy dalej.