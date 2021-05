"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pokazała zdjęcie męża z młodości. Fanki zakochane

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak tworzą jedną z najlepiej dobranych par, które połączył "Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżonkowie od razu przypadli sobie do gustu i nawet na moment nie stracili wiary w to, że ich uczucie przetrwa. Dalej sprawy potoczyły się lawinowo. Tuż po emisji show uczestnicy zostali rodzicami. Na świecie pojawił się Jerzyk. Wkrótce ich rodzina powiększyła się o Biankę. Skąd to wiemy? Otóż para chętnie dzieli się swoim życiem z fanami na Instagramie. Tak jak ostatnio, gdy Anita m.in. pochwaliła się hobby Adriana.