"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita, Adrian i ich mała rodzina

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to jedni z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć jest to show o dosyć kontrowersyjnej formule, szybko zdobyło całkiem pokaźne grono fanów. Ci każdego roku wyczekują na kolejnych śmiałków, którzy decydują się odmienić swoje życie u boku obcej osoby.

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to para, która pozornie do końca do siebie pasowała. On od razu zauroczył się w potencjalnej partnerce, ona zaś nie do końca była nim zachwycona wizualnie, ale postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i zaryzykować. Czy to się opłaciło? Jak najbardziej. Po ponad dwóch latach od emisji Anita i Adrian tworzą zgraną parę.