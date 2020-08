"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita i Adrian posprzeczali się o ważną rzecz

Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to bez wątpienia jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek show TVN. Zawsze uśmiechnięta, pogodna i naturalna. Nic dziwnego, że widzowie od razu ją pokochali. Choć od emisji programu minęły już dwa lata, widzowie wciąż są głodni plotek z jej życia. Na szczęście dziewczyna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom fanów i regularnie publikuje posty na swoim profilu na Instagramie.

Jakiś czas temu ciężarna Anita wraz z mężem Adrianem i synem Jerzym niedawno zmienili miejsce zamieszkania, bo, jak sami przyznali, musieli dostosować powierzchnię do powiększającej się rodziny. Jak się okazuje, dzieci zainspirowały ją do założenia własnego biznesu, który właśnie wystartował. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" założyła markę z ubraniami dla dzieci, która nazywa się Atelier Baby Fashion. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że pomysł na biznes wpadł jej do głowy na początku drugiej ciąży.