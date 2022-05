"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka przyznała się do błędu. Wyznała, że internauci mieli rację

Agnieszka nie jest wyjątkiem. Odniosła się na Instagramie do tego, co zobaczyli widzowie i przyznała, że z perspektywy czasu zauważa błędy, które powieliła w kolejnym związku. Dodała też, że zdała sobie sprawę, że za szybko i za bardzo się zaangażowała, ale samego udziału w programie nie żałuje. Co więcej, wyznała, że wysłała już zgłoszenie do następnej edycji.