"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka ma już nowego partnera? Zdradziło ją jedno zdjęcie

Spośród uczestników 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" związek Agnieszki i Kamila zdaniem widzów wydaje się najbardziej obiecujący. Nie da się ukryć, że nowożeńcy szybko znaleźli wspólny język, skupiając się na tym, co ich łączy, a nie dzieli. Z biegiem czasu okazało się, że to kobieta bardziej walczy o ich relację, ustępując mężowi praktycznie we wszystkim.