"Ślub od pierwszego wejrzenia": postawa Kamila oburzyła widzów. "Koszula ważniejsza niż zdrowie i życie"

Biorąc udział w telewizyjnym eksperymencie, uczestnicy godzą się na to, aby kamery śledziły niemal każdy ich ruch. Będąc przez miesiąc pod lupą ekipy programu, trudno ukryć swoje prawdziwe oblicze. O ile w zamyśle "Ślub od pierwszego wejrzenia" powinien skupiać uwagę widzów na tym, jak młodzi małżonkowie budują relację, tak często to inne detale urastają do rangi najważniejszych wątków.